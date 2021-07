“Ballando con le stelle” sta per tornare e Milly Carlucci è alla ricerca di vip da inserire nel cast, la scelta è ardua

Milly Carlucci sta per tornare in pista con la nuova edizione di “Ballando con le stelle”. Piano piano il programma prende forma ma è ancora in corso la ricerca di vip che potrebbero partecipare alla trasmissione.

La conduttrice è a lavoro, ma a quanto pare non è semplice e ci vuole tempo. Tra i nomi possibili spunta qualcuno di molto interessante. Il pubblico sarà favorevole?

“Ballando con le stelle”, tre nomi inaspettati

Il programma di ballo che il sabato sera da tanti anni intrattiene il pubblico italiano sta tornando e con esso tante novità. Ciò che non cambierà mai è la conduzione, Milly Carlucci è al timone della trasmissione fin dall’inizio e la Rai punta tutto su di lei.

Una garanzia per l’azienda e per i telespettatori che la seguono con passione e fiducia. La presentatrice è al lavoro per trovare i vip da far partecipare, ma la scelta si sta facendo sempre più difficile.

Per il momento sono spuntati tre nomi: Morgan, Federico Fashion style e Sabina Guzzanti. A quanto pare l’artista vuole riconquistare il pubblico dopo la scena vissuta a “Sanremo 2020″.

Il re dei parrucchieri potrebbe rivelarsi una vera star, se balla come fa i capelli sarà il vincitore del programma. Infine, Sabina Guzzanti è un’attrice e cabarettista che non ha mai partecipato ai reality.

Inoltre, potrebbe partecipare anche l’allenatore Roberto Mancini. Per adesso, però, la notizia resta solo un’indiscrezione. Il mister aveva già ballato nella pista della trasmissione come ospite, regalando una grande performance.

Non ci resta che attendere le conferme da parte degli autori riguardo al cast della nuova stagione che andrà in onda il prossimo autunno. Intanto i ballerini professionisti si preparano per l’edizione che, come sempre, si rivelerà un successo. “Ballando con le stelle” è uno dei programmi più seguiti.