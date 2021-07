Samantha De Grenet stuzzica i suoi follower con uno scatto in acqua che fa salire la temperatura dei social. Una 50enne sensualissima

Samantha De Grenet è stata una dei grandi protagonisti dell’ultimo “Grande Fratello Vip”. In molti ricorderanno il duro scontro avuto con Antonella Elia, opinionista del programma. Nonostante siano passati diversi mesi, l’attrito tra le due non è passato.

È stata l’Elia a riparlare dell’accaduto e l’ex gieffina ha dovuto per forza rispondere: “Penso che non abbia evidentemente altri argomenti – ha tuonato – oltre che dimostrare nuovamente la sua poca intelligenza e totale mancanza di sensibilità, educazione, eleganza e rispetto oltre che una cattiveria immotivata”.

Samantha De Grenet provoca in acqua: la FOTO

Vacanze anche per Samantha de Grenet, un’altra super bella di Instagram che in questi giorni si gode un po’ di meritato riposo. Non è da sola l’ex gieffina ma in compagnia di un’amica e collega: Elenoire Casalegno.

Ce lo ha raccontato in una foto di tre giorni fa nella quale posa insieme alla bionda showgirl ironizzando su di lei: “peccato che ho l’amica bruttina che mi rovina la foto ..😉😂”. Entrambe bellissima in bikini, con un fisico da invidia nonostante non più giovanissime.

Ed oggi la foto che la De Grenet ci regala è scatta proprio dalla sua cara amica. Momento relax in piscina mentre è con un simpatico gonfiabile a forma di cuore tigrato. La conduttrice è appoggiata con le braccia in avanti e lascia sporgere indietro il suo fondoschiena.

Posa super hot per la 50enne Samantha che strizza l’occhio alle ragazzine. Fisico perfetto in un bikini che accentua tutte le sue forme vigorose e abbondanti. Capelli sciolti con i suoi ricci e sorriso catturato in un attimo.

Lei nella didascalia ironizza e scrive: “Antò, fa freddo!!!” ma i suoi follower, 518 mila su Instagram, hanno invece caldo. La posizione in acqua stuzzica e la temperatura del social sale.

Commenti e like arrivano come un fiume in piena in questo caldo pomeriggio di luglio ed i suoi fan le riservano le dediche più diverse: “Da prendere a morsi” esclama uno dei tanti.