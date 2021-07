Arisa è una delle cantanti più amate del panorama musicale. L’ultimo scatto, dove si lascia andare ad un sorriso, ha conquistato i suoi numerosi followers

Arisa è senza ombra di dubbio la cantante più amata delle ultime generazioni. Ha conquistato tutti quando ha partecipato al Festival di Sanremo nella sezione giovani oramai un po’ di anni fa, con la sua voce incantevole che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Con un rossetto rosso acceso e con un paio di occhiali grandi e neri, cantò “Sincerità” e nel giro di una sera divenne un vero e proprio fenomeno che conquistò tutti. Da allora è seguita da quasi un milione di persone che la segue in tutto quello che fa.

Arisa sorride e conquista tutti: pioggia di likes sui social

Proprio quest’anno è stata presa da Maria De Filippi come giudice della ventesima edizione di Amici, dove con la sua simpatia e i suoi continui battibecchi con Rudy Zerbi ha divertito molto i telespettatori. Purtroppo, però, non è tutto oro quel che luccica e proprio in quel periodo Arisa stava vivendo davvero un momento difficile. Infatti qualche mese fa, Arisa ha chiuso una relazione importantissima che durava oramai da anni e non è stato facile riuscire a rialzarsi da questo brutto colpo. Ed è proprio per questo motivo che vederla sorridere è raro: nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram lo sta facendo. “Il tuo sorriso è qualcosa di straordinaria, Ros, dovresti sorridere più spesso” le scrive una dei suoi fans sotto allo scatto pubblicato.

“Prenditi un po’ di tempo per sorridere” scrive Arisa come didascalia del post che ha pubblicato. Il promemoria perfetto per riuscire a sollevarsi e a venire fuori dai momenti più brutti delle nostre vite.