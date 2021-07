“Più bella della madre? Non è facile”, i commenti impazzano sotto l’ultima FOTO di Belen

Belen ha da poco pubblicato una foto dolcissima assieme alla piccola Luna Marie: i commenti dei followers non si fanno di certo attendere. Mamma e figlia sono spettacolari

Esattamente domani, la piccola Luna Marie festeggerà la sua prima settimana di vita. Una settimana a dir poco intensa e colma d’amore, come dimostrano gli scatti e i video postati dalla famiglia Rodriguez, e non solo. Zia Cecilia è già pazza della sua seconda nipotina, ed anche il papà Antonino Spinalbese non manca di immortalare la bambina in ogni suo istante di vita. Ma chi è senza dubbio fuori di sé dalla felicità è proprio la bellissima Belen, che non vedeva l’ora di dare alla luce la sua secondogenita. Soltanto pochi minuti fa, la conduttrice ha condiviso uno scatto di Luna Marie davvero dolcissimo: mamma e figlia dormono abbracciate in quella che sembra essere la scena di un film. I commenti impazzano.

“Più bella della madre? Non è facile”, i commenti per Belen e Luna Marie impazzano – FOTO

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, da circa una settimana, sono letteralmente al settimo cielo. Il 12 luglio scorso è infatti nata la loro prima figlia Luna Marie, che è stata fin da subito accolta con immenso amore. Tutti sono accorsi in ospedale per conoscere la secondogenita di Belen: dalla sorella Cecilia al fratello Jeremias. La conduttrice, che ha avuto il primo figlio Santiago dal matrimonio con Stefano De Martino, sembra abbia finalmente costruito la famiglia che tanto desiderava. La sintonia con Spinalbese, specie dopo la nascita di Luna Marie, è alle stelle.

Pochi minuti fa, Belen ha condiviso uno scatto che ha già ottenuto il boom di likes. Nella foto, la showgirl è teneramente abbracciata alla neonata, che dorme serenamente fra le sue braccia. Nei commenti, i followers non potevano far a meno di complimentarsi con la showgirl argentina: “La perfezione“, “Amore infinito“. Un fan si spinge addirittura oltre con la sua constatazione: “Diventerà più bella della mamma, anche se non è facile“.

Stando a quel che si evince dalla bacheca di Instagram, i followers sono già pazzi della bambina. Mamma Belen e papà Antonino hanno davvero creato un capolavoro.