“Ti luciderei anche lo stivale”, Sabrina Salerno cowgirl bollente si sporge troppo: curve pericolose – FOTO

Sabrina Salerno fa innamorare i followers di Instagram con una posa irragionevole. La showgirl dimostra di non avere rivali.

Tra le web influencer e showgirl del panorama dello spettacolo anche Sabrina Salerno risulta tra le più cliccate del momento, al cospetto di una bellezza intramontabile.

Da quando è entrata per la prima volta a far parte del mondo dei vip ha suscitato clamore tra il pubblico in studio, fino a sbarcare sul web.

L’ex cantante, celebre star degli anni ’80 proviene dall’ambitissima accademia di “Cecchetto” risulta tra le vip più seguite su Instagram, con ben 960 mila followers al seguito.

Nelle ultime uscite via web si è fatta immortalare con un famosissimo attore, Luka Peros, tra i protagonisti della serie tv spagnola, “La Casa de Papel“. La showgirl è innamorata di questo genere telefilm e un giorno non rimarrebbe indifferente di fronte ad una proposta di partecipazione al cast

Sabrina Salerno, la posa illegale in primo piano: fan estasiati

