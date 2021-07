Diletta Leotta è inarrestabile e conquista tutti con il video di lei in piscina: in bikini è un capolavoro per gli occhi di chi la segue su Instagram

Diletta Leotta è una delle donne più amate del mondo dei social ma anche della nostra televisione dove la vediamo come giornalista sportiva. Oramai da diverso tempo è sotto ai riflettori, e da quasi un anno sta facendo molto discutere per la sua storia d’amore con Can Yaman, il noto attore turco che ha conquistato il nostro Paese negli ultimi tre anni. Dopo mesi intensi di lavoro adesso Diletta si sta godendo l’estate insieme al suo fidanzato, i suoi amici e le loro famiglie.

Diletta Leotta in piscina è uno spettacolo: pioggia di likes

Di Diletta si può dire tutto ma ogni giorno che passa è sempre più bella: con il suo fisico mozzafiato e i suoi occhi e i suoi lineamenti ha conquistato davvero tantissime persone che la seguono sempre con tanta costanza e anche con affetto. L’ultimo video che ha postato nelle sue storie di Instagram ha mandato in tilt i suoi followers: nel filmato si tuffa in acqua e sorride alla telecamera, o meglio, alla persona che la sta filmando. Il video è girato sui social e ha riscosso tantissimi likes di apprezzamento da parte dei suoi followers che la seguono ogni giorno. Addosso ha un costume intero azzurro che mette in risalto la sua meravigliosa carnagione.

Su Instagram oramai ha milioni di followers che la seguono da tutto il mondo, e ovviamente in modo particolare dalla Turchia.