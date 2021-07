Manila Nazzaro compra casa con il suo Lorenzo Amoruso-FOTO

La bella conduttrice radiofonica ha condiviso una foto insieme al suo compagno mentre sono in un negozio d’arredamento

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono immortalati sul divano di un negozio di arredamenti, sono intenti a scegliere quello giusto per la loro nuova casa. Ecco cosa dice al riguardo la Nazzaro:”Il sogno di una casa tutta nostra prende sempre più forma. La scelta del divano perfetto è essenziale perché sarà il posto preferito dove litigare e poi far pace! i aiutate nella scelta?”.

Manila Nazzaro casa e nuova e programma nuovo?

In questo periodo la conduttrice radiofonica si sta impegnando nella ricerca dell’arredamento giusto per la sua nuova casa che ha preso insieme al suo compagno. I due l’anno scorso hanno partecipato a Temptation Island e avevano portato alla luce il problema della distanza. Lui infatti vive a Firenze e lei Roma con i suoi figli, avuto dal matrimonio precedente. I due discutevano molto su chi dovesse trasferirsi e siccome lei lavora a Roma e i figli vanno a scuola a Roma, hanno optato per la capitale come luogo dove vivere. I due sono felici più che mai.

Tuttavia forse la Nazzaro si sta preparando anche ad entrare in un altra casa, una decisamente più affollata e con molti occhi indiscreti che spiano dall’esterno. Ovviamente si tratta della casa del Grande Fratello Vip. Giungono infatti indiscrezioni sulla partecipazione della Nazzaro al reality condotto da Alfonso Signorini. Il conduttore sta già lavorando al cast e dopo l’ultima edizione l’asticella si alza sempre di più, deve quindi accaparrarsi dei vipponi che attirino l’attenzione. Pare che abbia messo gli occhi anche sull’ex di Belen Rodriguez, l’imprenditore Gianmaria Antinolfi. Le voci sulla Nazzaro sembrano trovare conferme fondate, addirittura pare che abbia anche già fatto e superato il i provini dello show. La Nazzaro sicuramente sarebbe una concorrente ideale e molto interessante.

Già a temptation island si è avuto modo di conoscerla e vedere come sia travolgente e protagonista assoluta. La Nazzaro forse si aprirà anche sulla triste vicenda che ha affrontato mesi fa quando purtroppo ha perso il bambino che aveva in grembo. Insomma sicuramente la Nazzaro è una concorrente voluta e apprezzata, staremo a vedere!