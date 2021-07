La conduttrice più amata di Canale 5 ha in serbo un gran colpo pronto da sferrare per la prossima stagione e la concorrenza trema.

Maria De Filippi si sta prendendo un periodo di vacanza tra un impegno lavorativo e l’altro. Giusto qualche giorno per una stacanovista come lei per poi essere pronta a tornare al timone delle sue trasmissioni di maggiore successo.

Tra il montaggio dell’ultima edizione di ‘Temptation Island’ che è ora in onda e le registrazioni di ‘Tu sì que vales’, la stagione televisiva è ancora ricca di impegni. Intanto, la novità nel programma condotto da Belen Rodriguez è l’ingresso di Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’ che sembrerebbe aver preso il posto della showgirl argentina ora che ha appena dato alla luce la piccola Luna Marie e non potrà essere presente alle registrazioni delle prime puntate.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Rosita Celentano, l’appello più importante: la richiesta che ha lasciato il segno – VIDEO

Il colpaccio di Maria De Filippi: una star internazionale

Ma il programma che la stessa Maria ha sempre confidato di avere più a cuore e che la impegna di più, dato che si occupa personalmente della scelta delle storie, è ‘C’è posta per te’ che andrà in onda tutti i sabato sera a partire da gennaio 2022 e dunque presto inizieranno le registrazioni.

Stando alle indiscrezioni del settimanale ‘Chi’ sembrerebbe che Maria De Filippi abbia in serbo un gran colpo che lascerebbe la concorrenza a bocca aperta. Stiamo parlando di una star internazionale, o meglio un personaggio di spessore in arrivo direttamente dalla famiglia reale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Royal Family corre ai ripari, la decisione dopo gli Euro2020

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Se tutto verrà confermato potrebbe essere Meghan Markle, moglie di Harry, che prenderà parte di una puntata del programma tanto amato dagli italiani. Non ci resta che attendere.