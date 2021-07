Carolina Stramare spiazza tutti, la modella inaugura con stile e assoluta sensualità l’inizio della settimana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Bellezza stupefacente, da togliere il fiato, Carolina Stramare è un vortice di sensualità e quegli occhi color ghiaccio lasciano tutti senza parole. La modella infatti continua tra shooting e sponsorizzazioni ad essere tra le più attive del settore. Così come il suo profilo Instagram: seguitissima da fans colpiti dalla sua bellezza e dalle utenti incantate da cotanto splendore.

Tre giorni fa la modella ha postato alcuni scatti che la immortalano durante uno dei più ambiti red carpet: Festival di Cannes. Eccola in abito da sera con tanto di strascico. L’abito argento rigorosamente in pizzo manda tutti in estasi: “Un OSCAR speciale per Te” scrive un fan.

Carolina Stramare, la FOTO intima che ha fatto sognare il web

