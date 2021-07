Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Filippo torna a casa ma le cose non vanno bene come speravano, anzi

Siamo al secondo appuntamento della settimana con l’amatissima soap opera napoletana Un Posto al Sole. Nelle ultime puntate sono successe tantissime cose che hanno lasciato i telespettatori con il fiato sospeso: Filippo, infatti, si è risvegliato dall’operazione che ha subito e ha dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita. Di conseguenza, non ricorda più né di essersi sposato né di avere avuto una figlia. Serena ed Irene per lui sono delle complete estranee e questo a sua moglie fa veramente male.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Serena ha convinto Filippo a ritornare a casa da loro dopo essere stato dimesso dall’ospedale, e lui ha accettato perché come Serena pensa che questo potrebbe aiutarlo a recuperare i suoi ricordi. Le cose non sono così facili come sembrano, purtroppo, infatti appena Filippo torna a casa si sente solo e spaesato e con persone che non conosce e per cui non prova affetto. Serena prova a rassicurarlo e a dirgli che è normale sentirsi in questo modo, ma Filippo fa veramente fatica a scendere a patti con ciò e a tornare alla sua vita di sempre come se non fosse accaduto qualcosa di così tanto sconvolgente. Riuscirà Filippo a ritrovare se stessa?

Jimmy finalmente va al campo estivo e riesce ad affrontare le sue paure, parlando con la bulla che lo ha attaccato. Renato, invece, scopre qualcosa che riguarda suo figlio Niko.