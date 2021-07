Le Donatella e un’altra avventura, al mare si danno alla pazza gioia. Le sorelle Provvedi sempre più esperte di divertimento animano Instagram: belle e scatenate

Sono ironiche, divertenti, talentuose e bellissime: Le Donatella fanno impazzire il web con i loro video esilaranti sul profilo social ufficiale. Sfavillante il loro successo, dovuto anche alla loro unione, trasparente e limpida, che si evince in ogni apparizione del duo musicale.

Un aspetto essenziale per collaborare professionalmente, non scontato nemmeno per due gemelle. La loro simpatia e il legame inossidabile, la fortissima personalità di entrambe, le indiscusse doti canore che beneficiano della loro complicità, sono tutte carte rare che hanno permesso alle sorelle Provvedi di emergere giovanissime al talent “X Factor“, nonostante la loro eliminazione.

Solo l’inizio di una fiorente carriera, che nell’ambito televisivo ha ottenuto i maggiori risultati. Tra questi, figura la vittoria al reality show “L’Isola dei Famosi“, alla quale è seguita la partecipazione al “Grande Fratello Vip“, dove solo Silvia Provvedi raggiunge il podio alla terza posizione.

Su Instagram sono un vero punto di riferimento per i fan, che attendono ognuna delle loro folli avventure, documentate attraverso spassose registrazioni. Questa volta si sono superate, animando il web con gradita esuberanza.

Le Donatella in riva al mare: il VIDEO che diverte i fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Sono passati pochi giorni da quando le Donatella hanno postato il video della disavventura di Giulia Provvedi. In spiaggia, che correndo sul bagnasciuga, è capitombolata sulla battigia. Purtroppo portava con sè una bottiglia di birra, sulla quale ha sbattuto la faccia, rompendosi un dente. Uno spiacevole episodio, che non sembra affatto abbia influito sull’umore della showgirl.

Lo attesta l’ultimo video pubblicato su Instagram dalle cantanti, che le ritrae nuovamente al mare, per un’altra delle loro avventure. Ancora una volta è Giulia l'”anima della festa”, che rincorre a riva uno stormo di volatili in fuga. Colta dall’entusiasmo, si rivolge alla sorella urlando: “Silvia è pino di uccelli qui! Dove andate?“.

La reazione di Silvia è incontrollabile, in una risata che si mischia alle lacrime per il divertimento, proprio come quello dei fan alla visione del video.