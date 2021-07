“Statuaria”, Elena Santarelli, il bikini stretto preavvisa curve in “pericolo caduta”: te lo meriti… FOTO

La conduttrice, Elena Santarelli strapazza il cuore dei followers con uno scatto ravvicinato da pelle d’oca: fisico divinamente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli)

Tra le showgirl più appetibili del momento, nel panorama dello spettacolo c’è anche lei, Elena Santarelli.

Nonostante il peso dell’età anagrafica, la conduttrice televisiva di origni laziali si mostra davvero in forma smagliante, davanti alle telecamere.

La coniuge dell’ex attaccante di Lazio e Chievo Verona, Bernardo Corradi è entrata a “gamba tesa” nel cuore dei sostenitori, che ad oggi apprezzano di lei altre doti innate, oltre che una bellezza monumentale.

La showgirl, con il tempo ha esaltato le sue magnifiche qualità di scrittrice, redigendo un romanzo dal titolo “Una mamma lo sa“.

Inutile dire che i fans le sono stati grati, oltre ad accorrere nei punti vendita per acquistare il prodotto e apprendere le nozioni necessarie per diventare una madre modello di riferimento per i suoi figli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Maria De Filippi, la confessione su Maurizio: “L’ho beccato ma lui nega”. Fan scioccati

Elena Santarelli delizia i fan di Instagram con un primo piano da madre “modella”

PER VEDERE LA FOTO DI ELENA SANTARELLI, VAI SU SUCCESSIVO