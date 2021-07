La magnifica attrice e ballerina spagnola ha reso felici i suoi fan con un post sbalorditivo: le sue foto sono puro spettacolo!

Il profilo Instagram della bellissima venticinquenne è sempre aggiornato con nuovi post e nuove storie, ad esempio quella mostrata nell’immagine sopra: è stata caricata proprio oggi e la immortala mentre è in piedi su una spiaggia, a notte fonda.

Il vestitino che indossa è molto delicato e verte sulle tonalità dell’azzurro: le sta una favola!

Non c’è dubbio: i suoi fan non possono fare a meno dei contenuti che quotidianamente carica sul web.

Nella giornata di oggi Maria ha voluto condividere anche un altro post, composto da tre immagini scattate durante un servizio fotografico: siete curiosi di vederle?

Maria Pedraza, quel suo sguardo da cerbiatta… irresistibile! – FOTO

La favolosa influencer ha causato migliaia e migliaia di infarti con questo post incantevole: esso è composto da tre immagini in cui la Pedraza posa per un luxury brand di alta moda.

La prima foto è un primo piano, dove l’attrice ha lo sguardo rivolto verso sinistra, mentre, in modo serio e provocante, si abbassa gli occhiali da sole; la seconda, invece, è uno scatto a tre quarti, in cui la ballerina posa con un look tutto giallo e bianco. La terza ed ultima foto, infine, è molto simile alla seconda: stesso outfit, stessa prospettiva e stessa espressione decisa e grintosa.

Gli accessori che indossa sono sempre molto fini ed eleganti: il suo stile non teme rivali!

Il post è tra i più amati: ha ricevuto già più di 240.000 mi piace ed oltre 400 commenti, scritti in diverse lingue e provenienti da moltissime parti del mondo.

Una cosa, dunque, è certa: tutti amano l’incredibile ‘Marina’ di ‘Elite’!