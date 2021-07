Belen Rodrgiuez e la prima FOTO a Luna Marie: quel dettaglio che non sfugge…

Belen Rodriguez è al settimo cielo per la secondogenita, Luna Marie. Un dettaglio visibile rispolvera le vecchie tradizioni: i dettagli.

Dopo mesi di attesa alla fine il “dado è tratto“. Non si tratta dell’epilogo di un film d’azione o drammatico che sia. La protagonista di una favola d’autore è Belen Rodriguez, salita in cattedra nelle nuove vesti di mamma.

La showgirl argentina, autrice di scatti superlativi e video “bollenti” durante l’estate, quest’anno ha dovuto tirare i remi in barca e fare di necessità virtù. Stavolta non è colpa della pandemia, bensì il far fronte alle sofferenze per ottenere la seconda gioia della sua vita: Luna Marie.

Si tratta per lei del coronamento di un sogno d’amore, targato Antonino Spinalbese, l’hairstylist milanese che ha indolenzito all’istante il cuore della showgirl, chiacchieratissima per flirt e storie finite nel dimenticatoio.

Stavolta, Belen sembra aver trovato finalmente il “principe azzurro”, l’uomo con il quale trascorrere una vita serena, nel segno di un sentimento vero e profondo. La venuta al mondo di Luna Marie è la “ciliegina sulla torta” di un amore senza precedenti

Belen Rodriguez fotografa Luna Marie: la descrizione di quel “vizio” di… famiglia

