“Sei vestita da ladra? Allora vieni da me”, Mercedesz resta solo con la felpa, giù lo slip: il piacere più grande… FOTO

Mercedesz incanta tutti con un primo piano da urlo su Instagram. La web influencer si conferma la regina del web: divina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Non si finisce mai di sognare quando arriva il turno di Mercedesz. “Meglio soli che mal accompagnati” direbbe qualcuno tra i fans, ai quali sta regalando, in queste ore scatti memorabili, che producono lo stesso effetto di quando è in dolce compagnia.

La web influencer, protagonista di mille “battaglie” mediatiche a distanza con la madre e attrice a “luci rosse”, Eva, alla fine ha preferito puntare sulle proprie capacità e mezzi per avere qualche speranza in più, di spiccare nello spettacolo che conta.

In realtà la definitiva ascesa non è ancora avvenuta, ma di questo passo di certo non tarderà ad arrivare. Mercedesz sta cercando in tutti i modi di “bruciare le tappe” e raggiungere quanto prima l’ambitissimo obiettivo.

Nell’ultimo post su Instagram, la sexy influencer ha fortificato l’aspetto caratteriale, quasi eccentrico con un’affermazione che la dice lunga sul suo modo di pensare: “Il piacere più grande nella vita è fare ciò che la gente ti dice che non puoi fare. 🖤”

Leggi anche -> Ignazio Moser: ad alta quota è in “ottima compagnia”: chi sono le due prescelte?

Mercedesz fa sognare tutti ad occhi aperti: fisico da standing ovation

PER VEDERE LA FOTO DI MERCEDESZ, VAI SU SUCCESSIVO