Emma Marrone fa piangere Stefano De Martino in diretta tv: emozioni senza fine – VIDEO

Quei momenti indimenticabili che non si possono cancellare. Emma Marrone e Stefano De Martino, come loro nessuno mai…

Alcuni indimenticabili momenti tra i due dei più grandi protagonisti della scuola di “Amici” di Maria De Filippi sono tornati alla memoria per la gioia incontenibile dei loro fans.

Si tratta di una delle coppie dello spettacolo più belle e trasparenti che si sono mai registrate tra i vip italiani, ovvero Emma Marrone e Stefano De Martino. Una pagina social di ricordi ha perlustrato nel “pozzo” delle emozioni più belle e ha individuato un momento davvero unico nella storia dello show di Canale 5.

Prima di capire meglio di cosa parliamo nel dettaglio, vi ricordiamo che il talent più ambito della rete ammiraglia, Mediaset andrà in onda con una nuova stagione, molto probabilmente a partire dal prossimo 18 Settembre.

Maria De Filippi avrebbe già suggerito al cast di produzione chi riconfermare ed escludere tra i volti protagonisti sul parterre di “Amici 21”

Emma Marrone e Stefano De Martino, quel ricordo che i fan porteranno per sempre nel cuore

Il talent show di “Amici“, ogni anno nasconde insidie ed emozioni senza fine tra i protagonisti in gioco.

Basta pensare all’ultima stagione che ha regalato momenti indimenticabili tra sofferenze d’amore, incomprensioni e spettacolo sul “ring”. Insomma, i fan non vedono l’ora che inizi la nuova stagione con la solita e insostituibile, Maria De Filippi al timone.

In attesa di conferme, i fan di Amici non sono riusciti a passare inosservati di fronte ai “magic moment“ della storia del programma, che hanno fatto “grande” personaggi del calibro di Emma Marrone e Stefano De Martino.

Sul profilo “Hype Tv” di Tik Tok è stato pubblicato un episodio di tanti anni fa, in cui l’amore tra Emma e Stefano iniziava ad assumere contornanti significativi.

Un turbillon di emozioni senza fine vede protagonista i due ex fidanzati in una delle scene più belle mai registrate dai produttori del programma.

Emma dedica una canzone d’amore al suo amatissimo ballerino che assiste alla scena, versando lacrime di commozione, a bordo pista.

La folla impazzisce di gioia, quando l’artista fiorentina si avvicina e accarezza il volto delicato dell’allora giovanissimo ballerino.

Insomma, a chi non piacerebbe un giorno di vederli di nuovo avvinghiati e felici, l’uno tra le braccia dell’altra? Ad oggi sembra un discorso utopistico per come si sono lasciati, ma si sa, come dice il buon Venditti… “certi amori non finiscono fanno giri immensi e…”.