“Sei come una tavola da Surf, piatta”, Annalisa la frase che l’ha colpita: la reazione – FOTO

Annalisa è stata criticata per la sua foto sulla copertina del suo album “Nuda10”, in cui appare senza veli coperta solo da un vinile

La cantante Annalisa ha pubblicato da marzo scorso una nuova versione del suo disco “Nuda“, uscito l’anno scorso, chiamato “Nuda10“, versione Deluxe del primo. Sulla copertina del suo nuovo lavoro discografico appare appunto senza veli e coperta solo da un vinile.

Qualcuno sui social network ha criticato la sua immagine affermando che è piatta come una tavola da surf. La risposta dell’ artista non si è fatta aspettare tanto infatti, dalle colonne della rivista “Grazia“: “Noi donne non siamo tutte uguali, e questo è un valore che non va affossato con l’estetica ma va valorizzato”.

Annalisa, la foto della copertina di “Nuda10” che ha scatenato l’odio degli haters

In questo scatto Annalisa mostra proprio la copertina del suo album “Nuda10“, che ha ottenuto la certificazione del disco d’oro. È nella vasca da bagno e fiera mostra proprio il riconoscimento avuto grazie al suo ultimo lavoro, nella versione “Deluxe“.

La giovane cantante, che a breve, il 5 agosto, compirà 36 anni, non ama solo la musica. È infatti laureata in fisica. E a proposito dei suoi studi ha detto al settimanale patinato “Vanity Fair”: “La scienza ce l’ho nel sangue. Mio padre è un matematico e voleva proprio che io mi laureassi. Ho scelto la materia che più mi dava stimoli. La fisica è creazione del nuovo: è immaginazione“.

Negli ultimi tempi è uscito un brano della Scarrone (questo il cognome della cantante) insieme a Federico Rossi del duo “Benji e Fede“, intitolato “Movimento lento“, una hit che sta riscuotendo un enorme successo tra i fan di entrambi gli artisti.

È diventato infatti a tutti gli effetti un tormentone estivo al pari di altri come “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e “Un bacio all’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena.