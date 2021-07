Madonna. Quali sono le condizioni di salute della regina del pop. Fan in ansia

Madonna. La regina del pop e super star internazionale fin dagli anni ’80 è incorsa in un fastidioso problema di salute che l’ha costretta ad allontanarsi dal palcoscenico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Iconica, bellissima, sulla cresta dell’onda fin dagli anni ’80, Madonna è una vera e propria diva. Spegnerà 63 candeline tra poco meno di un mese, il prossimo 16 agosto. Incredibile a credersi. La regina del pop internazionale è al passo con i tempi, mantiene un rapporto sempre vivo con i suoi fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram che conta oltre 16 milioni di follower.

Dalle foto pubblicate dalla “Material Girl” la sua bellezza appare assolutamente invariata e non scalfita dal passare del tempo. Eppure l’ultimo anno trascorso l’ha fortemente provata dal punto di vista fisico. Cosa è accaduto

Madonna: quali sono i motivi di salute che l’hanno tenuta lontana dai riflettori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

Madonna è sempre stata una stacanovista. La sua carriera fulgida non si è mai interrotta e, passati i 60 anni, ha continuato a produrre nuovo materiale discografico e a essere pimpante sul palco della sua ultima tourneè.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “X Factor”, com’era la star nel 2008 e cosa fa adesso: la nuova vita – FOTO

Nel 2019 ha diffuso l’album “Madame X” con l’etichetta Interscope Records. A maggio di quell’anno si è esibita ai Billboard Music Awards con il cantautore Maluma nel singolo “Medellín”. Miss Ciccone è apparsa in splendida forma, cimentandosi in una coreografia mozzafiato mentre danzava con ologrammi di se stessa nelle vesti della fittizia Madame X. Gli effetti speciali rendono l’esibizione tra le più costose mai realizzate: 5 milioni di dollari.

Nello stesso periodo è intervenuta con una performance strabiliante all’Eurovision Song Contest a Tel Aviv, esibendosi in uno dei suoi cavalli di battaglia, “Like a prayer” e presentando la canzone “Future”.

Da sempre è stata icona e punto di riferimento della comunità LGBTQ+. É dunque salita sul palco del World Pride di New York con quattro pezzi super famosi: “Vogue”, “American Life”, “God Control” e “I Rise”.

La fine del 2019 e l’inizio del 2020 segnano un periodo di stop clamoroso per la diva. Dopo che è stato annunciato il suo tour dal titolo omonimo del suo ultimo album (Madame X Tour), molte date sono state cancellate per imposizione dei medici a causa di motivi di salute della stessa cantante.

A quanto pare, sarebbe incorsa in forti dolori ai menischi. Nonostante Madonna abbia sempre curato il proprio corpo come un tempio e si sia allenata duramente durante il corso di tutta la sua vita, purtroppo ha dovuto affrontare questo stop non voluto.

A questo si è aggiunta anche la positività al Covid19, situazione annunciata dalla stessa cantante, sostenendo di aver contratto il virus insieme alla sua troupe durante alcune tappe del tour mentre si trovava in Francia.

LEGGI ANCHE >>> Maneskin. Il VIDEO di “I wanna be your slave” è pura energia: il risultato inaspettato

In attesa di vederla esibire di nuovo su un palcoscenico con regolarità, i fan possono stare sereni. Madonna si è completamente ristabilita, fatto attestato dalla sua performance anche quest’anno al World Pride di New York. Sta inoltre preparando una sopresa unica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

La cantante vuole portare sul grande schermo un film autobiografico di cui sarà lei stessa regista; la sceneggiatura è affidata a Diablo Cody e sarà prodotto dalla Universal Pictures.