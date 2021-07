Silvia Toffanin, l’intervento che le ha cambiato la vita e che l’ha cambiata per sempre – FOTO

Silvia Toffanin ha effettuato un intervento che le ha stravolto la vita per sempre rispetto a quando era giovane: i cambiamenti

È una conduttrice molto apprezzata Silvia Toffanin. Con il suo “Verissimo” ogni sabato pomeriggio allieta il pubblico di Canale 5 attraverso racconti intimi di personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Un volto familiare ai telespettatori ormai dal 2006 anche se il programma va in onda dal 1996, quando al timone c’era Cristina Parodi.

Oltre che il successo televisivo, la ex ballerina ha vinto anche nella vita privata, ha infatti una relazione stabile e duratura con Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato della Mediaset, da quasi vent’anni.

Silvia Toffanin prima del ritocco che le ha cambiato la vita

La bella Silvia però non sarebbe stata sempre come siamo stati abituati a vederla in tv negli ultimi anni. Da tempo ormai avrebbe fatto ricorso a qualche ritocco di chirurgia estetica che le avrebbe cambiato le labbra e gli zigomi.

Anche se era già splendida prima dell’intervento, la conduttrice avrebbe ritenuto giusto migliorare ancor di più il suo aspetto fisico e ora apparirebbe a tutti negli scatti sui social network e sul piccolo schermo leggermente diversa rispetto a prima.

La Toffanin si gode il suo partner e la sua famiglia, i due infatti hanno due bellissimi figli, un maschio e una femmina: Lorenzo Mattia di 11 anni e Sofia Valentina di quasi 6 anni.

Durante una chiacchierata con il settimanale patinato “Vanity Fair” Silvia ha parlato di un argomento che sta a cuore a molti fan della coppia, ovvero il matrimonio. Per lei non sembra qualcosa di essenziale e primario per essere felice con il suo Pier Silvio.

Ha affermato infatti: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui“.