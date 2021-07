Bianca Guaccero ha da poco pubblicato un nuovo scatto su Instagram come non l’avete mai vista, anche stavolta lei vince a mani basse.

Gli ultimi anni per la conduttrice di “Detto Fatto” sono stati molti intensi, tante le montagne russe vissute nel privato, prima la separazione dal marito Dario Acocella, poi il lavoro intenso con il suo programma di punta e poi il Covid.

Bianca Guaccero però è una guerriera e cerca di esserlo sempre anche per la figlia Alice che è da sempre il suo rifugio e porto sicuro a cui aggrapparsi nei momenti di sconforto.

Dopo lo stop dello show di Rai 2 si è diretta a casa in Puglia per stare con la sua famiglia e le amiche più intime, gli scatti che condivide quasi quotidianamente con la sua community raccontano la sua bellezza che cresce ogni giorno di più e fa sognare i fan.

Bianca Guaccero dalla Puglia con furore: divina in ogni suo scatto

Sulla bravura di Bianca come conduttrice, cantante e attrice non abbiamo dubbi, sono state diverse le occasioni in cui si è messa alla prova e ne è uscita a testa alta con ottime performance. La giovane mamma bitontina però è anche una donna seducente e seduttiva nonostante si mostri sempre al naturale e scherzosa sui social.

Ogni scatto dimostra la sua innata bellezza frutto di intensi allenamenti che lei porta avanti anche in vacanza accompagnati da una corretta alimentazione.

Il relax di queste settimane e l’abbronzatura hanno poi fatto il resto tanto che la conduttrice sfodera anche nell’ultimo scatto postato un sex appeal davvero invidiabile. Con la schiena appoggiata ad un muretto di pietra tiene gli occhi chiusi mentre stringe al petto le gambe toniche e muscolose.

Il sole illumina la sua pelle morbida dove di intravvede solo un micro bikini scuro. I fan non hanno potuto non commentare tale bellezza: “SOVRAPPENSIERO è un posto BELLISSIMO 😮”, “La perfezione…sei bellissima sempre❤️”, “Che gnocca 🔥🔥”, “🔥🔥top super appeal 💥💥”.