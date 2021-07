Annalisa ha condiviso un nuovo scatto su Instagram in cui ha sfoggiato il suo fascino lasciando i fan in estasi. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Bellezza mozzafiato, fascino travolgente, look osè. Annalisa non smette mai di stupire i suoi fan mostrandosi sulla sua seguitissima pagina Instagram sempre incantevole. Nell’ultimo post apparso pochi minuti fa sul suo feed ha sfoggiato un look rock che mette in risalto le sue curve mozzafiato. Classe 1985, la cantante ligure ha saputo conquistare il pubblico grazie al suo talento e alla sua bellezza. Il suo nome è diventato noto a seguito della partecipazione ad Amici nel 2011, edizione in cui ha conquistato il secondo posto.

Laureata in fisica, l’esperienza nel programma di Maria De Filippi è stata il suo trampolino di lancio che le ha aperto le porte del successo. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo alla vittoria di innumerevoli premi, tantissimi i traguardi raggiunti dalla cantante.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Da mangiare di baci”. Bianca Guaccero: dalla Puglia con furore. Curve pericolose – FOTO

Annalisa: il look scopre il suo fisico mozzafiato

Per vedere il look di Annalisa, vai su Successivo