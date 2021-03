Maria Pedraza ha pubblicato una fotografia fantastica sui social network: l’attrice incanta tutti con i suoi occhi meravigliosi.

Maria Pedraza è un’attrice spagnola conosciuta in tutto il mondo per aver preso parte ad alcune serie netflix di successo. La classe 1996 ha indossato i panni di Alison Parker nella celebre serie ‘La casa di Carta’: proprio sul set del fortunatissimo prodotto la ragazza ha conosciuto Jaime Lorente. I due hanno formato una coppia amatissima dai fan: dopo più di due anni, però, i media spagnoli hanno svelato la loro rottura. La 25enne ha partecipato ad altre serie di successo del più famoso servizio di distribuzione online come Elite e Toy Boy.

Maria è una donna bellissima e sensuale. I suoi occhi sono straordinariamente incantevoli e illuminano sempre il mondo dei social network. Come la maggior parte dei personaggi pubblici, anche la nativa di Madrid utilizza Instagram per mostrare ai followers scatti spaziali mettendo in mostra le proprie caratteristiche migliori. La Pedraza, poco fa, ha deliziato ancora una volta la sua platea con una fotografia sublime.

Maria Pedraza è una fata: i suoi occhi conquistano la scena

Maria, nella fortunata serie ‘La casa di Carta’, non aveva un ruolo principale ed ha partecipato soltanto alle prime due stagioni. Nonostante ciò, la sua bellezza e il suo talento non sono mai passati inosservati. Una curiosità della sua vita ha sempre sorpreso tutti: prima di dedicarsi alla recitazione, la madrilena era una ballerina di danza classica. Un brutto infortunio spezzò la sua carriera da ballerina.

La Pedraza, poco fa, ha messo in rete l’ennesima foto favolosa. La seguitissima attrice è una vera e propria fata e i suoi occhi sono mozzafiato. L’intensità del suo sguardo manda in visibilio gli ammiratori, mentre le sue labbra ammaliano e seducono. La 26enne, nella didascalia, ha rilasciato soltanto un cuore.

La classe 1996 è dotata di un fisico incredibile: gli scatti in bikini sono una gioia per gli occhi e conquistano sempre numeri incredibili e milioni di apprezzamenti da parte dei followers.