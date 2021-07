“Che corpo fantastico”, Roshelle in bikini: una visione da tutte le angolazioni – FOTO

Roshelle ha condiviso tre foto bellissime mentre è al mare in bikini in uno scenario di acque cristalline: è divina da tutte le angolazioni

La cantante e rapper Roshelle ha condiviso un tris di foto fantastiche in cui è al mare in uno scenario incantevole di acque trasparenti e cristalline. Nel primo scatto è adagiata su uno scoglio in mezzo al mare, in una posa proprio da bellissima sirena.

Indossa un bikini azzurro molto striminzito che mette in evidenza le sue curve e il suo fisico perfetto. La seconda immagine invece è un tripudio al suo bacino fino al suo lato a cosparso di goccioline d’acqua: visione celestiale per tutti i suoi follower su Instagram.

Roshelle, il tris di foto da urlo in bikini al mare

La bella Roshelle nell’ultima foto del trio è ritratta da lontano di spalle e qualcuno dei suoi seguaci avrà di sicuro fatto lo zoom per vederla da più vicino, soprattutto per quanto riguarda il particolare del suo meraviglioso lato b.

Tanti i complimenti per lei da parte dei suoi tantissimi follower (ben 360 mila), come un utente che commenta con una frase diretta: “Che corpo fantastico“. E altre frasi di apprezzamenti su di lei, la sua musica e la sua bellezza.

Roshelle ha pubblicato di recente il suo ultimo singolo “Ti amo, ti odio” in collaborazione con il rapper Gué Pequeno e il cantautore Mecna e prodotto da Shablo. Dal 13 maggio questo nuovo brano ha già totalizzato oltre 1 milione e 600 mila ascoltatori su Spotify e il video oltre 433 mila visualizzazioni su YouTube.

Roshelle è arrivata alla notorietà negli ultimi tempi ma il pubblico l’ha conosciuta già nel 2016 con la sua partecipazione alla decima edizione del talent show “X Factor“, dove è arrivata quarta nella classifica finale. Oltre a essere una cantante e rapper, suona anche il pianoforte e la chitarra.