“Io ti sposo” l’appello contro gli omofobi di J-Ax è virale – VIDEO

J-Ax lancia un messaggio su Instagram contro gli omofobi: applausi da parte del pubblico che lo segue, ecco cosa è successo

Sono mesi che gli italiani discutono su un argomento molto importante: la discriminazione di genere. E’ in atto, infatti, anche una proposta di legge la DDLZAN che pone al centro del dibattito la tutela delle persone gay, transessuali, donne e portatori di handicap con la creazione di nuove fattispecie di reato contro aggressioni e altri tipi di violenza.

Sono tanti i vip che non si tirano indietro e in molte occasioni hanno voluto dire la loro riguardo al tema in questione, tra questi J-Ax.

J-Ax contro gli omofobi: l’attacco su Instagram – VIDEO

L’ultimo post su Instagram di J-Ax è un video dove il cantante racconta un fatto di cronaca che vede vittime due ragazze lesbiche. A quanto pare la coppia è stata insultata e derisa in spiaggia nei pressi di Napoli. Poi è stata allontanata per non fare venire dubbi ai bambini lì presenti.

“Mettiamo fine a questa str***ata, nessun bambino si fa idee strane. Un bambino vede solo l’amore, i genitori vedono l’odio, i bimbi non si confondono, gli adulti si confondono – urla nel video – Due ragazze che si amano non creano nessun problema ai bambini, i problemi veri sono gli omofobi di mer*a in questo paese, nelle spiagge e nella politica italiana che non rispettano milioni di persone che vivono e pagano le tasse in questo Paese”.

Sotto al filmato la maggior parte di fan hanno lasciato commenti di approvazione per il rapper scrivendo: “Ti sposo” e poi ancora “Standing ovation” e “Viva l’amore”.

J-Ax è l’artista che con la sua musica ha portato innovazione e le sue canzoni sono un concentrato di energia pura e argomenti unici e curiosi. E’ sempre stato attento a far uscire allo scoperto i tabù della società, temi che per il cantante non devono essere tenuti nascosti.