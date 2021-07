Camilla Caimi in piscina sfoggia un corpo statuario, che spettacolo-FOTO

La bella Camilla Caimi ha condiviso una foto su instagram dove indossa un mini bikini che le sta d’incanto, è sensuale

Camilla Caimi bella più che mai in piscina con un fisico mozzafiato. I commenti sono tantissimi:”Sei bellissima”, “Che sirena”, “La più bella d’Italia è comasca e ce l’abbiamo noi”. La bella influencer si trova in vacanza e sfoggia una bellezza esagerata. Sui social diventa sempre più nota e apprezzata. Ha raggiunto 93,9 mila followers. Insieme alla sua amica Sara Croce invece ha aperto una linea di bikini favolosi.

Camilla Caimi fa concorrenza a Sara Croce

La Caimi ha condiviso una foto su instagram ed è bellissima, i commenti piovono da ogni dove. La bella influencer fa concorrenza alla sua migliore amica, Sara Croce. Al momento la Croce è in testa con 981 mila followers. Ma ovviamente la sua visibilità è maggiore anche perché lei è in televisione con il noto programma Avanti un altro seguito moltissimo. Tuttavia anche la Caimi sta ottenendo il suo successo. Le due sono grandi amiche da moltissimo tempo, e addirittura si definiscono “sorelle”. Entrambe bellissime e con una predisposizione a mettersi in mostra. Forse anche la Caimi finirà in televisione e forse proprio accanto alla sua cara amica.

Chissà se a quel punto la Croce ne sarebbe felice o si sentirebbe minacciata. Infondo potrebbe essere una rivale per lei la Caimi. Per il momento però sembra non esserci pericolo. Le due sono molto unite e il post della Croce ad Avanti un altro è garantito. Nella vita della bonas sembra andare tutto per il meglio, lavoro, amicizie e il fidanzato Gianmarco Fiory con il quale ha fatto da poco un anno insieme. L‘unica disgrazie è stata la recente scomparsa dell’amata nonna. Anche la Caimi sembra trascorrere una vita serena, almeno da quanto si apprende sui social.

In uno scatto pubblicato su instagram si vede la sua famiglia al completo, la mamma è identica a lei mentre il padre è la fotocopia del fratello. Sono una famiglia bellissima. Lei e la Croce sono proprio migliori amiche anche in questo, entrambe hanno un fratello maschio. La loro è davvero una bella amicizia.