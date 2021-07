Travolto da un trattore in cortile: morto un ragazzo di soli 15 anni

Un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore nel cortile del maso di famiglia a Lagundo, in provincia di Bolzano.

Tragedia a Lagundo, in provincia di Bolzano. Nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzo di soli 15 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore mentre si trovava nel maso di famiglia. Il mezzo agricolo, per cause ancora da accertare, si sarebbe ribaltato improvvisamente schiacciando l’adolescente. In pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il personale medico del 118, ma per il 15enne era ormai troppo tardi. La dinamica del drammatico incidente è ora al vaglio dei carabinieri che hanno avviato le indagini.

Una giovane vita spezzata in un drammatico incidente. Questo quanto accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 20 luglio, a Lagundo, piccolo centro in provincia di Bolzano.

A perdere la vita Hans Michael Pöhl, ragazzo di soli 15 anni. Secondo le prime informazioni, riportate dai quotidiani locali tra cui Il Dolomiti, Hans si trovava nel cortile del maso Ploner, gestito dalla sua famiglia, nei pressi del fienile, quando improvvisamente un trattore si è ribaltato travolgendolo. Immediata la chiamata al numero per le emergenze.

Presso il maso si sono precipitati i vigili del fuoco e lo staff medico del 118 che hanno avviato le operazioni di soccorso. I pompieri hanno estratto il corpo del 15enne da sotto il mezzo agricolo e lo hanno affidato ai sanitari che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso ed ora stanno conducendo le indagini per chiarire i contorni della tragedia. Al vaglio dei militari dell’Arma le cause che hanno fatto ribaltare il trattore che ha schiacciato la vittima.

Il terribile episodio ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese in provincia di Bolzano che si è stretta al dolore della famiglia colpita dalla tragedia.