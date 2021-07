“Bellissima come il sole”, Guendalina Tavassi è una venere nel poker di FOTO

Guendalina Tavassi ha deciso di far scoppiare il cuore ai suoi tanti fan con un poker di foto divino pubblicato su Instagram: una bellissima venere

La showgirl Guendalina Tavassi ha pubblicato su Instagram poche ore fa un poker di foto incantevole mentre è a San Felice Circeo in provincia di Latina. La bella attrice indossa un costume intero bianco a righe colorate della Chanel che le dona tantissimo e mette in risalto le sue curve perfette.

È già molto abbronzata e indossa un cappellino di paglia con visiera. Il suo lato a è il particolare che hanno subito notato i suoi follower su Instagram. È così splendente che un utente ha commentato così i suoi scatti: “Bellissima come il sole”.

Guendalina Tavassi, il poker di scatti da incorniciare: uno splendore

“Non pregare per una vita facile, prega per avere la forza di affrontarne una difficile“, così scrive la showgirl come didascalia alle sue immagini, dimostrando una grande saggezza oltre che bellezza. Le sue quattro foto sono state subissate di messaggi e like, ben 28 mila cuoricini di gradimento e quasi 300 commenti.

Classe 1986 Guendalina Tavassi si è già dedicata a vari ruoli nella sua carriera. Si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo con la sua partecipazione dieci anni fa nel programma “Grande Fratello“, entrando nella casa più spiata d’Italia. In seguito è stata chiamata da Barbara D’Urso come opinionista di una sua trasmissione.

Lei però non ha detto addio ai reality, anzi, è stata una naufraga de “L’isola dei famosi” e ha partecipato anche al programma di Carlo Conti “Tale e Quale Show“, dove i telespettatori hanno potuto ammirare, oltre che la sua bellezza, anche le sue doti canore.

In tutte le sue foto sui social network la Tavassi è una fantastica dea dal décolleté spettacolare, come nelle quattro immagini pubblicate ieri sera, dove la sua scollatura è profonda e fa sognare i suoi milioni di follower.