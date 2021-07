Amici 20. La competizione tra Sangiovanni e Tancredi: cosa c’è di vero

Amici 20. Il talent show di Maria De Filippi ha sfornato anche quest’anno dei talenti unici. Esiste competizione tra Sangiovanni e Tancredi? La testimonianza diretta di uno dei due interpreti

“Amici 20”. Anno dopo anno il talent show ideato dalla regina del piccolo schermo, Maria De Filippi, è stato fucina di nuovi giovani talenti che imperverseranno sicuramente ancora a lungo nel panorama dello spettacolo italiano. La ventesima edizione ha visto per la prima volta salire sul gradino più alto del podio una ballerina. Si tratta della 19enne Giulia Stabile. Altri suoi compagni d’avventura, impegnati nelle vesti di cantanti, una volta usciti dalla scuola più famosa della tv, stanno affrontanto la prova più dura: quella con la realtà.

Si tratta di Sangiovanni e Tancredi. Entrambi stanno scalando le classifiche nazionali e molti li mettono in contrapposizione. Ma è una “battaglia” che esiste davvero o è messa in piedi solo dai media e dal fandom? Uno dei due ha svelato la sua verità.

Amici 20. Le parole di Tancredi sulla competizione con Sangiovanni

Dopo il successo di “Iride”, Tancredi si gode il consenso verso il singolo “Las Vegas”, insignito della certificazione Disco di Platino dalla FIMI.

Raggiunto dai microfoni di Radio Deejay ha parlato della sua vita dopo “Amici” e del rapporto che lo lega all’ex concorrente Sangiovanni, giunto in seconda posizione durante il famoso talent show, alle spalle della sua fidanzata, Giulia Stabile.

Entrambi i giovanissimi interpreti hanno curiosamente un pezzo in classifica che porta un nome di una città degli Stati Uniti. Il brano “Malibu” di Sangiovanni è diventato subito un tormentone, anch’esso Disco di platino.

Cosa ha detto Tancredi riguardo questa coincidenza? “É un caso che le canzoni abbiano nomi dedicati a cittá americane, tra di noi é tutto a posto, anche dopo ‘Amici’. Con i ragazzi si é instaurata una bella chimica”.

A Radio Deejay, il giovanissimo cantante ha raccontato anche del profondo cambiamento a cui è andato incontro con l’esplosione della sua popolarità dopo aver partecipato a un programma televisivo così longevo e seguito dal pubblico. “La gente ti riconosce e ti ferma per strada, la tua musica inizia a volare, viene ascoltata da molta più gente e hai più possibilità di venire in radio e fare eventi. Per me é cambiato tutto, da zero a cento”.

Tancredi ha rilasciato anche le prime date del suo tour: 20 Febbraio 2022 all’Orion a Roma, 27 Febbraio 2022 a Milano ai Magazzini generali.