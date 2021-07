Sangiovanni, in arrivo una collaborazione bomba? Lui lancia un indizio

Il giovane artista emergente continua a sbaragliare la concorrenza e pensa al futuro. Un video che lo ritrae in studio con due noti artisti ha scatenato l’entusiasmo generale

Secondo classifica all’ultima edizione di Amici, il 18enne Sangiovanni continua a sfornare numeri da record. Il suo primo omonimo EP, ancora in vetta alla classifica FIMI dopo sette settimane dalla sua uscita, è l’album più venduto in Italia nel primo semestre di questo 2021. Un traguardo davvero eccezionale per lui che ha iniziato a muovere i primi passi nel mercato discografico proprio grazie alla sua partecipazione al talent di Canale 5. In attesa di vederlo in concerto in diverse città italiane il giovane continua a lavorare costantemente a nuova musica. L’ultimo video postato dallo studio di registrazione ha particolarmente attirato l’attenzione, ecco perché.

Sangiovanni, collaborazione in arrivo? Al lavoro con due noti artisti

Il cantautore non ha mai fatto mistero di aver continuato a scrivere canzoni durante e dopo il suo percorso ad Amici, pur avendo pubblicato da poco il suo EP. Dai contenuti condivisi sui social nel corso delle settimane lo si è visto al lavoro con alcuni colleghi, facendo intendere che potrebbe star lavorando anche a collaborazioni o scrivendo per altri artisti.

L’ultimo video condiviso in studio di registrazione ha attirato particolarmente l’attenzione poiché Sangiovanni ha fatto sapere di essere insieme a nomi noti nel panorama musicale italiano.

Si tratta di Takagi e Ketra, produttori e scrittori, che hanno messo la firma su alcune delle hit di maggior successo degli ultimi anni. Da “Roma-Bangkok” a “Margarita“, da “Italiana” a “Paloma“, il duo ha collaborato con numerosi artisti italiani ma ha anche pubblicato singoli che portano il loro nome.

Negli ultimi anni hanno collezionato numeri da capogiro con “L’esercito del selfie“, “Amore e capoeira“, “Ciclone“, “Venere e Marte“, solo per citarne alcuni. Per non parlare dei successi dei Boomdabash, il gruppo pugliese di cui fa parte Fabio Clemente, in arte Ketra.

È con loro che Sangiovanni sta lavorando in questi giorni in studio, lasciando intendere che sia in arrivo un featuring. Se Takagi e Ketra produrranno un suo brano o se stia nascendo un vero e proprio singolo in collaborazione ancora non è dato saperlo. Ma il pubblico ha reagito con entusiasmo alla sola notizia di quello che potrebbe arrivare.

Nel frattempo Sangiovanni si prepara anche a debuttare con il suo primo tour. Quello estivo inizierà il 23 agosto a Lecce mentre nel 2022 partirà da Torino l’8 gennaio, per poi solcare i palchi delle maggiori città italiane.