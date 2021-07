Sangiovanni da record, nessun ex allievo di “Amici” ci era mai riuscito

Il giovane artista continua a sbaragliare la concorrenza e a ottenere risultati eccezionali: ecco l’ultima impresa di Sangiovanni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Sono numerosi allievi dell’ultima edizione di Amici che stanno ottenendo un ottimo riscontro da parte del pubblico. In particolare i cantanti, da Aka7even a Deddy, continuano a macinare vendite e stream. È innegabile che tra di loro uno in particolare stia spiccando e parliamo del secondo classificato, Sangiovanni. Il giovanissimo cantautore già all’interno del talent era riuscito nell’impresa di ottenere il primo disco di platino, cosa mai accaduto a un allievo ancora in gara. Una volta uscito dal programma il suo successo si è persino amplificato.

L’impresa di Sangiovanni: la sua fama arriva anche all’estero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

A soli diciotto anni e lanciano sul mercato discografico solo da pochi mesi, Sangiovanni sta riuscendo a tenere testa a colossi della musica italiana. Domina da settimane la classifica FIMI che rivela gli album e i brani più venduti e ascoltati in Italia. Il suo omonimo EP di debutto resta ancora al primo posto mentre il singolo “Malibù” è stato declassato alla seconda posizione dal tormentone “Mille” del trio Fedez, Berti e Lauro.

LEGGI ANCHE -> Colapesce e Dimartino sono i “Toy Boy” di Ornella Vanoni: nuova hit dell’estate

Piovono certificazioni per lui, in particolare proprio grazie al suo ultimo singolo che rientra senza alcun dubbio tra i tormentoni dell’estate 2021. Ma Sangiovanni in queste ore è riuscito anche in un’impresa inedita. “Malibù” ha ottenuto un disco d’oro in Svizzera, portando così il suo successo anche oltre i confini italiani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Maneskin, il brano del 2017 è il secondo più ascoltato al mondo

È la prima volta che questo accade nella storia del programma, nessun ex allievo era infatti mai riuscito a raggiungere questo obbiettivo. Un periodo di grandi soddisfazioni per il giovane che si prepara anche ai suoi primi concerti.

Sangiovanni ha annunciato il suo primo tour che prenderà il via a Torino l’8 gennaio 2022. I biglietti sono andati subito sold out tanto da averlo costretto a triplicare le date di Milano e Roma.

LEGGI ANCHE -> Amadeus presenta il nuovo programma: “Il mio sogno riparte all’Arena di Verona”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI BABY💋👩🏻‍🎤 (@sangiovanni)

Il giovane cantautore sembra davvero inarrestabile e in pochi mesi è riuscito a ottenere già risultati eccezionali. Se questo è solo l’inizio, la sua strada appare tutta in salita.