“Matrimonio a prima vista” spunta un Mister X per Sitara Rapisarda: caccia al nome

La giovane dopo tanta sofferenza sembra aver trovato finalmente l’amore, le foto dell’uomo misterioso sono trapelate sui social.

L’avevamo lasciata sofferente dopo il divorzio dal marito Gianluca Elifani con cui era stata accoppiata durante la sua partecipazione a “Matrimonio a prima vista Italia 2020”.

La successiva storia iniziata con Andrea Ghiselli aveva fatto ben sperare nei fan di Sitara Rapisarda ma anche quella relazione si è rivelata un buco nell’acqua.

Sempre schiva riguardo la sua vita privata, la ragazza negli ultimi mesi aveva invece iniziato a tessere le trame di un nuovo rapporto con un giovane romano come lei che nelle ultime ore è uscito allo scoperto nelle sue Instagram stories.

Sitara ci presenta il suo nuovo fidanzato, capiamo chi è

Ieri la ragazza era in gita ad Ariccia e poi sul Lago di Nemi vicino Roma con alcuni amici. Ha colto l’occasione quindi per far vedere le prime immagini del suo fidanzato.

Non lo ha mai inquadrato in viso, forse vuole mantenerne la privacy ancora per un breve periodo, lo vediamo però di schiena accanto a lei e la somiglianza caratteriale traspare immediatamente.

Lui è un ragazzo molto alto e muscoloso e come Sitara ama i tatuaggi, lo vediamo con la schiena e le braccia completamente ricoperte di vistosi disegni colorati, questo aspetto però non deve far pensare che si tratti di una persona cattiva.

Lo sentiamo infatti ridere con la fidanzata mentre si tengono per mano, lei scrive anche il testo “Vi auguro una persona che vi faccia ridere così tanto di cuore”.

Sitara lo chiama per il momento Mister X, speriamo che nelle prossime settimane anche la sua identità esca allo scoperto, intanto in molti fan della ragazza sono impazziti per la bella notizia data così all’improvviso. Dopo tanti mesi di buio finalmente un po’ di luce anche per lei.