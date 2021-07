Simona Ventura a lavoro con il figlio di Barbara D’Urso. Mette le mani avanti e zittisce la polemica

Simona Ventura. La nota presentatrice è attivissima, ha ben due progetti in cantiere, uno dei quali la vede in collaborazione con il figlio della collega Barbara D’Urso. Zittisce le polemiche

L’ultimo show condotto da Simona Ventura, “Game of Games – Gioco Loco”, andato in onda su Rai 2 da marzo a giugno 2021 non è stato un successo in termini di ascolti, diciamolo chiaramente.

Tuttavia, Simona Ventura è una professionista unica, stacanovista, che non si dà mai per vinta. É da sempre sulla cresta dell’onda, amatissima dal suo pubblico che le tributa i giusti riconoscimenti. Per questo motivo si è rimessa subito a lavoro e ha ben due progetti di prossima uscita che già destano molta curiosità.

La vedremo, infatti, dalla prossima stagione televisiva insieme a una collega e cara amica, altro volto storico del piccolo schermo italiano, la conduttrice Paola Perego. Insieme saranno padrone di casa del programma “Tutto fa Domenica” che verrà trasmesso dalle ore 11 di mattina su Rai 2.

L’altro impegno ha suscitato un po’ di polemica già sedata dalla stessa Ventura. Scopriamo di più.

Simona Ventura in onda su Real Time. A lavoro con il figlio di Barbara D’Urso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simona Ventura (@simonaventura)

Come annunciato dalla stessa presentatrice, la vedremo all’opera dal prossimo sabato 24 Luglio alle 15:40 con la seconda stagione di “Discovering Simo”, un viaggio tra gli interessi e le passioni di Simona Ventura che avrà luogo nella sua terra natia, l’Emilia Romagna.

La trasmissione è frutto della produzione della società SiVe e la parte esecutiva è ad appannaggio di Addictive Ideas, azienda che vede tra i soci anche Emanuele Berardi. La cosa a quanto pare ha suscitato già polemica, tanto da costringere Simona Ventura a intervenire direttamente. Per quale motivo?

Emanuele Berardi (33 anni) è figlio di un personaggio televisivo molto famoso, la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso, nato dal rapporto di quest’ultima con il produttore cinematografico Mauro Berardi. La Ventura ha scritto un lungo post su Instagram per sedare sul nascere dicerie. Ha definito Berardi come “un giovane professionista molto capace che gode di tutta la mia stima”.

Vanno così anche a scemare tutti pettegolezzi che vedevano in passato Barbara D’Urso e Simona Ventura poste in contrapposizione al punto di parlare di una vera e propria antipatia reciproca?

La presentatrice di “Discovering Simo” ha concluso il suo intervento con queste parole: “Viste le polemiche, vorrei sommessamente dire che, anche i cosiddetti “figli di”, hanno il diritto di costruirsi il loro futuro e dimostrare sul campo quello che sanno fare. Si chiama MERITOCRAZIA e io non perderò mai la speranza che, anche in Italia, questo possa contare!”