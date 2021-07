Stefano De Martino, delusione per i fan: “Addio” – FOTO

Stefano De Martino sfoggia il suo fisico al mare, ma i fan notano un dettaglio. Che fine ha fatto la tartaruga? La foto è virale

Stefano De Martino continua a finire nel mirino del gossip, nonostante il conduttore cerchi di restare nel suo e separare la sfera pubblica da quella privata. Negli ultimi anni la sua vita è stata molto movimentata, in particolare per le sue relazioni sentimentali.

Prima il matrimonio con Belen, poi la nascita di suo figlio, la separazione e ancora un riavvicinamento per poi arrivare al divorzio definitivo. Ora la modella argentina sembra essersi rifatta una nuova vita ed ha messo alla luce una sorellina per Santiago. Su l’ex ballerino invece cosa sappiamo?

Stefano De Martino delude i fan, perché? FOTO

Stefano De Martino prima di tornare a lavoro si gode alcuni momenti di relax e tranquillità con il suo piccolo Santiago. Padre e figlio sono a Capri e l’ex ballerino è stato paparazzato in barca. Sul giornale Nuovo Tv c’è il conduttore napoletano nella copertina della settimana e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio.

Sono state messe a confronto due foto, una dell’anno scorso dove De Martino sfoggiava un addome scolpito, l’altra di questa estate 2021 dove invece si nota un po’ di pancia. A quanto pare, Stefano ha detto addio alla tartaruga che per anni lo ha reso uno dei ragazzi più sensuali.

Sembra però che dietro a tutto questo ci sia un motivo lavorativo, l’ex ballerino ha collaborato ad un progetto e presto lo vedremo in un film.

“Farò un film. Non so come andrà, ma durante la promozione dirò che è andata benissimo! Il film è molto bello. – aveva accennato qualche tempo fa – L’unico problema potrei essere io, ma ho solo poche pose. Quindi, potete pure distrarvi”.

Niente donne per il momento, il suo cuore batte solo per Santiago e insieme formano una coppia stupenda. I due sono molto legati e l’ex ballerino trascorre molto tempo con l’ometto di casa.