L’attrice Diana Del Bufalo, protagonista dell’ultima stagione di “Che Dio Ci Aiuti” sta per dire addio: tutta le verità.

Lo scorso Marzo 2021 andava in onda l’ultima puntata della serie tv che ha appassionato milioni di telespettatori della Rai. Il palinsesto in questione è “Che Dio Ci Aiuti”, la soap opera con Elena Sofia Ricci protagonista nelle vesti di Suor Angela.

Nel cast dei partecipanti ha impressionato il ruolo dell’attrice, Diana Del Bufalo, chiacchieratissima in queste ore. La conduttrice romana, nelle ultime ore è stata al centro delle critiche per aver strizzato l’occhio ai fenomeni di “catcalling” sul web.

Nel frattempo che il suo pensiero trovi risposte più attendibili e concrete, ad opera della diretta interessata, tra i corridoi Rai si vocifera di un addio dal piccolo schermo. O quanto meno di una dipartita dalla lista dei protagonisti di Che Dio Ci Aiuti della prossima stagione.

Nella soap opera di genere “commedia” figura anche l’attore turco Can Yaman che a differenza della Del Bufalo potrebbe ancora dire la sua nel telefilm che ha lanciato definitivamente le sue ambizioni

“Che Dio Ci Aiuti”, i motivi della dipartita di Diana Del Bufalo

Nell’ultimo episodio della sesta stagione di “Che Dio Ci Aiuti” si sono consumate le ultime emozioni che hanno palesato un lieto fine, per tutti i personaggi, facenti parte del cast.

Da Elena Sofia Ricci a Can Yaman passando per Diana Del Bufalo, finita nella bufera delle polemiche nelle scorse ore sui social. L’attrice che nel telefilm interpreta il ruolo di Monica Giulietti avrebbe spiegato in un’intervista i motivi che risuonano come passi d’addio dal format televisivo, in allestimento per la settima stagione.

I fan naturalmente sono rimasti dispiaciuti di fronte alla presunta decisione di Diana di alzare l’asticella nel contesto che l’ha resa “grande” a tutti gli effetti. Giorni fa, l’attrice affermava di essere in procinto di “fare le prove per un film bellissimo, le cui riprese inizieranno a fine Agosto…”

Un colpo al cuore che getta inevitabilmente nello sconforto e nella preoccupazione i tantissimi appassionati di Diana e il personaggio di Monica, che in una sola stagione era riuscita a far innamorare quasi tutti.