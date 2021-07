Ludovica Pagani lascia senza fiato con la sua ultima posa dal bikini intrecciato, lo scatto mozzafiato esprime il suo più grande desiderio.

Le meraviglie della Costa Smeralda accolgono la giornalista ed influencer ventiseienne Ludovica Pagani appagando quest’oggi il suo desiderio più grande.

Celebre per le sue collaborazioni con numerose testate giornalistiche, per la co-conduzione di programmi sportivi come Sport Italia e Rds Next, la nata sotto il segno del Cancro e specializzata in affari da Serie A, non ha ancora culminato le sorprese a disposizione per i suoi ben 2,7 milioni di follower.

Leggi anche —>>> L’azzurra Paola Egonu attaccata su Twitter: ” Incarna un cliché”. E’ bufera sul web

Ludovica Pagani mozzafiato, una dea nel bikini intrecciato e “che voglia di…”

PER VEDERE LUDOVICA PAGANI DEA IN BIKINI, VAI SU SUCCESSIVO.