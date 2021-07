Bianca Guaccero ha annunciato un’importante novità al pubblico che la segue. Lo scatto pubblicato su Instagram fa in poche ore il giro del web

Bianca Guaccero, negli ultimi anni, si è distinta all’interno del panorama televisivo come conduttrice di “Detto fatto“. La presentatrice ha sostituito abilmente la precedente padrona di casa Caterina Balivo, riuscendo a guadagnarsi il sostegno dei fan puntata dopo puntata. Tuttavia, gli esordi della Guaccero in tv sono in realtà legati al contesto cinematografico. La conduttrice, la cui prima esperienza nel mondo della recitazione risale al 1999, nel film “Terra bruciata”, ha poi partecipato a svariate fiction di successo. Di recente, Bianca ha comunicato ai followers i suoi futuri progetti attraverso un post di Instagram: i fan non si aspettavano minimamente la notizia sconvolgente.

“Stiamo arrivando”, Bianca Guaccero, l’annuncio importante sui social – FOTO

Dopo alcuni anni in cui ha lavorato esclusivamente alla conduzione di “Detto fatto”, Bianca Guaccero ha deciso di riprendere in mano la sua originaria passione: quella per la recitazione. Tramite un post pubblicato su Instagram, la presentatrice ha annunciato il ritorno sulle scene. In autunno, infatti, la vedremo vestire i panni di “Rosa” all’interno della fiction “Fino all’ultimo battito“. La Guaccero, che ha recentemente pubblicato una foto tratta dal set, ha accompagnato il post con la seguente didascalia: “Stiamo arrivando, fino all’ultimo battito“.

Al suo fianco, ci saranno acclamati attori del panorama artistico italiano, tra i quali spiccano Marco Bocci e Violante Placido. Sarà proprio il marito di Laura Chiatti ad interpretare il protagonista “Diego Mancini”, che nel corso delle puntate si ritroverà ad affrontare una situazione molto spiacevole, che coinvolge il figlio Paolo, malato di cuore. Nel cast anche Loretta Goggi e Francesca Valtorta, che andranno a completare la rosa degli attori.

La Guaccero non sta nella pelle, e tramite la foto ha contribuito ad aumentare la curiosità dei suoi followers. “Non vedo l’ora di vederlo“, le ha scritto una sua fan, impaziente di ammirarla in tutta la sua bravura.