Giorgia Rossi, in vacanza strega il web con il bikini sgargiante. La giornalista sportiva esibisce il fisico strepitoso su Instagram, le curve mozzafiato incantano il web

In una vacanza ristoratrice, Giorgia Rossi condivide dalla Sicilia gli scatti della sua fuga di relax trascorsa in barca, tra i raggi del sole e le onde del mare. Il meritato riposo arriva dopo la conclusione di una grande stagione a Mediaset, alla quale è seguito l’annuncio di un cambio di rotta inaspettato, che ha stupito i fan.

La giornalista passerà a DAZN, in occasione della crescita costante della piattaforma, che proprio quest’anno trasmetterà Serie A, Serie B, Europa League e Conference League. Dopo i grandi risultati raggiunti, non poteva mancare nel team ampliato la professionalità della giornalista sportiva, dove già figurava il volto di una nota collega. Si tratta di Diletta Leotta, considerata sua principale rivale, per il dissenso della diretta interessata.

In concomitanza con la notizia, Giorgia Rossi si è per prima mossa a rilasciare alcune dichiarazioni a smentire la competizione, descritta dalla stessa come inesistente. “Non siamo paragonabili: io ho un approccio giornalistico, lei ha fatto una carriera diversa“, così liquida ogni questione, aggiungendo che non ha alcun motivo di provare invidia nei confronti di Diletta Leotta, nonostante la stima. Nemmeno per quanto concerne il fidanzato Can Yaman, ha specificato ironicamente, in quanto felice accanto al compagno Alessio Conti.

Mentre tutto resta ancora da realizzarsi, continua a mantenere alto il livello del successo sul profilo Instagram. I bikini mozzafiato aumentano ulteriormente la sua visibilità, in scatti che bloccano il web dalla sensualità.

Giorgia Rossi, in bikini ammalia i fan: favolosa

Visione paradisiaca, Giorgia Rossi condivide su Instagram uno scatto della bellezza immersa “nel blu dipinto di blu” del mare di Lampedusa. Il look balneare in shorts e top del bikini sgargiante, è un’esplosione di colore in contrasto con la carnagione abbronzata, e non serve altro alla giornalista sportiva per incantare il web.

Immagine di serenità e pace, è un’iniezione di relax per i fan, con il solito fascino seducente che la contraddistingue. Fisico strepitoso e curve da capogiro, la sensualità mozzafiato della conduttrice manda in estasi i fan.

“Stupenda e sexy“, “Incantevole“, “C’è chi ha zoomato e chi mente“, gli utenti esprimono la loro contemplazione nei commenti, felici di poterla ammirare anche nei prossimi progetti lavorativi che la attendono.