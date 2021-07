Piero Barone è innamorato follemente della bellissima e talentuosa conduttrice. Il loro amore sembra una ventata d’aria fresca, di chi stiamo parlando?

Piero Barone, è il tenore del trio canoro Il Volo è innamorato pazzo di una bellissima conduttrice, dopo la fine della relazione con Valentina Allegri (figlia del mister Massimiliano) ha ritrovato l’amore negli occhi di una nuova persona.

A differenza degli altri compagni di viaggio con i quali si esibisce in tutto il mondo, la vita sentimentale di Piero è spesso oggetto di gossip. L’artista dopo la delusione con Valentina ha voltato pagina e la sua vita sembra proprio volare.

Non vi è ufficialità per la notizia ma i pettegolezzi riempiono ancora una volta le pagine delle riviste di gossip, il nome della sua nuova apparente fidanzata ha lasciato tutti senza parole .

Veronica Ruggeri sarebbe la nuova fiamma di Piero

Nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita da parte di Veronica e Piero. La bella conduttrice dello show televisivo “Le Iene” ha concluso una lunga storia d’amore con il collega Stefano Corti ed è stata vista in compagnia del tenore ma pare che entrambi abbiano messo la parola fine alla conoscenza. Sarà stata una mossa di depistaggio?

Il flirt tra i due è nato e finito qualche estate fa, è durato veramente pochissimo ma non si conoscono i motivi dell’addio.

Quindi Piero è single, ma come mai non riesce a trovare un’anima gemella?

Al momento Piero dovrebbe essere felicemente single e la cosa non gli pesa affatto, si gode la vita e la carriera in compagnia dei suoi amici più cari. Piero però al gossip fa gola ed è rimasto coinvolto in alcune vicende che hanno creato parecchi rumors.

Pare che abbia avuto un flirt fugace anche con Elisabetta Gregoraci, nemmeno qui nessuna conferma o smentita.

Piero è un personaggio moto amato soprattutto dal pubblico femminile, il suo profilo Instagram vanta milioni di utenti, se non avrà trovato ancora l’amore vero di certo potrà godere dell’amore virtuale delle sue fan.