La conduttrice sfodera un fisico sempre pazzesco, il suo segreto è insospettabile ma le permette un risultato eccelso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milly Carlucci (@milly_carlucci)

La nota presentatrice italiana volto noto dei sabati sera su Rai 1 con “Ballando con le stelle”, ha un fisico tonico e snello nonostante i suoi 66 anni e le sue due gravidanze.

Ex pattinatrice e grandissima sportiva, in molti hanno sempre pensato che questo aspetto, associato ad un ottimo metabolismo, potesse averla aiutata nella lotta ai chili di troppo. Esiste invece un segreto di Pulcinella a cui Milly Carlucci ricorre per regolare il peso e mantenersi sempre vitale ed in forze.

La dieta di Milly Carlucci è di Sara Farnetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Farnetti (@sarafarnetti)

Soprattutto dopo la menopausa il metabolismo rallenta bruscamente ed è quindi impossibile che Milly sia così in forma solo grazie a quello.

Ha piuttosto confessato in una recente intervista di essere seguita nella sua dieta alimentare della dottoressa Sara Farnetti. Anni fa seguiva un “regime alimentare monoalimento basato esclusivamente sulle verdure cotte” che la gonfiava e la rendeva anche irritabile e scontrosa di umore.

Oggi la sua vita è cambiata drasticamente grazie alla nutrizionista che le ha studiato una dieta personalizzata dove campeggiano proteine animali magre come pollo, tacchino e vitello (niente pesce perché Milly non lo sopporta), insieme a verdura cotta o cruda.

A cena la dottoressa ha inserito carboidrati, preferibilmente riso e pasta di kamut con un condimento semplice, olio extravergine di oliva e spezie a volontà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inspired by Sara Farnetti (@ricettefunzionali)

A colazione invece frutta, acqua tiepida con succo di limone, una bruschetta di pane integrale con olio e qualche oliva, cioccolato fondente e frutta secca come spuntini. Niente latticini per la conduttrice che ha scoperto esserne intollerante.