“Glee”, vi ricordate Tina? Oggi ha 35 anni, è una donna bellissima FOTO

Tina era una delle protagoniste della serie tv Glee: oggi Jenna Ushkowitz, l’attrice che la interpretava, ha 35 anni ed è seguita da un milione di followers su Instagram

Glee è stata una delle serie tv più amate della scorsa generazione: è cominciata nel 2009 ed andata avanti fino al 2015, dove si è conclusa dopo diversi momenti difficili che il cast ha dovuto attraversare. Nonostante questo, ha guadagnato l’affetto di numerosi telespettatori che l’hanno seguita dall’inizio alla fine. Nella conclusione della serie abbiamo assistito ad un salto temporale, dove tutti i nostri protagonisti sono diventati grandi e si sono realizzati. Tra i vari protagonisti c’era anche Tina, che era una delle preferite del pubblico. Ad oggi, l’attrice che la interpreta, ha 35 anni.

Glee, vi ricordate Tina? Oggi ha 35 anni ed è amatissima sui social

Tina era una ragazza coreana cresciuta con delle regole piuttosto rigide, che l’avevano portata a seguire un certo stile di vita per tanto tempo. All’inizio era così timida che faceva finta di essere balbuziente, e decide di confessarsi quando stringe un rapporto di amicizia con Artie nella prima stagione della serie. Artie, infatti, era sulla sedie a rotelle e lei si sentì abbastanza a suo agio per parlargliene, ma lui si arrabbiò facendole notare di non aver scelto di essere un disabile. Questo diede la forza a Tina di smettere di fingere di essere balbuziente e di cominciare a mettersi in gioco, sia nel canto che nelle amicizie e nelle relazioni amorose. Alla fine diventa una donna sicura di sé e davvero tanto coraggiosa da avere il coraggio di lottare per quello che vuole.

Jenna, l’attrice che la interpretava, oggi ha 35 anni e ha un milione di followers che la seguono su Instagram con costanza e con affetto.