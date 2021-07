La bella Colombari ha condiviso su instagram una foto dove appare splendida a bordo mare con un bikini indosso

Martina Colombari è stupenda e sensuale con indosso un bikini che sottolinea le sue forme perfette. La foto in primo piano che prende il suo profilo e le la silhouette è pazzesca. Nella didascalia la Colombari scrive:“Pensa poetico. Guarda lontano. Respira”. I commenti degli utenti sono tantissimi:”Quanto sei bella Martina”, “Spettacolo”, “Che meraviglia che sei”, “Una mente poetica è un gran passo avanti”.

Martina Colombari sempre più riflessiva

La Colombari appare riflessiva e in solitudine, in quest’ultimo periodo su instagram. Sotto ad una foto che la ritrae sola in mezzo a una duna immensa di sabbia scrive:“Sii l’osservazione silenzioso dei tuoi pensieri e del tuo comportamento. Tu sei la quiete oltre la confusione mentale. Tu sei l’amore e la gioia dentro al dolore. Tu sei al di la del pensatore”. Molti utenti si accorgono che qualcosa non va e scrivono:“Che sguardo triste”. La Colombari si trova in Francia a Bordeaux insieme al marito per trascorrere qualche giorno di vacanza. Da poco l’ex Miss Italia ha compiuto 46 anni ma è bella come sempre e sembra dimostrare 10 di meno.

A chi si preoccupa di una possibile crisi con il marito Alessandro Billy Costacurta, lei risponde che semplicemente non ama farsi fotografare, ma è sempre accanto a lei. I due hanno festeggiato recentemente 17 anni di matrimonio tra alti e bassi però, come in tutti i matrimoni. La Colombari ha anche raccontato che in un certo periodo ha pensato di lasciare Costacurta perché tra di loro non andava più tanto bene. Tuttavia la crisi è stata superata e 17 anni dopo il loro sì festeggiano in allegria e stanno ancora insieme. La Colombari ha anche parlato di recente del lockdown e delle difficoltà che più che altro riguardano la gestione del figlio adolescente.

La showgirl ha spiegato che era molto difficile farlo studiare in Didattica a distanza, non era stimolato e trovava ogni scusa per distrarsi. La Colombari ha dovuto affidarsi ad un aiuto esterno per capire come gestire il figlio e non se ne vergogna, anzi sostiene che ammettere di non riuscire a gestire i figli e cercare aiuto non è una colpa. Tutto è tornato alla normalità infatti dopo.