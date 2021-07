Il terribile schianto poco fa di un minibus sull’isola di Capri. I passeggeri sarebbero finiti nel precipizio. Tutti i dettagli sui feriti.

Ha avuto luogo questa mattina, intorno alle ore 12, nei pressi della gettonata spiaggia di Marina Grande, nell’isola di Capri, lo schianto di un minibus con a bordo numerosi passeggeri.

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dapprima dai vigili del fuoco accorsi prontamente sul posto, quanto dai testimoni presenti al momento dell’accaduto, il veicolo di piccole dimensioni, dopo aver perso il controllo sulla strada, si sarebbe in primis schiantato contro le protezione al limite della strada per poi precipitare da un’altezza di circa 6 metri.

Leggi anche —>>> Libero De Rienzo: il legale dice “basta” alle menzogne: la morte non è un romanzo noir

Capri, schianto di un minibus sull’isola: i feriti nel precipizio, tutti gli aggiornamenti

Potrebbe interessarti anche —>>> Angela Merkel batte Joe Biden: strappato importante accordo per la Germania

Al momento il minibus, come mostrano le immagini riportate da alcuni villeggiatori sull’isola, pare sia rimasto incastonato capovolto in seguito alla disastrosa caduta tra la scoscesa distesa di scogli e una struttura di metallo destinata alla balneazione su spiaggia libera. Tra i passeggeri a bordo risultano al momento 19 feriti, di cui due di questi attestato in gravi condizioni di salute. Purtroppo l’autista che si trovava a condurre il minibus non è sopravvissuto all’impatto.

Attualmente i soccorsi recatesi a poca distanza dal porto commerciale locale, starebbero lavorando per cercare di attestare che non ci fosse alcun passante al di sotto della scogliera al momento dell’accaduto. Le prime notizie a riguardo pare stiano provvidenzialmente confermando l’assenza di tali presenze.

Nonostante gli attimi di panico generati dal disastroso incidente adesso i soccorsi del 118 hanno provveduto a trasportare i feriti e le persone a bordo verso l’ospedale isolano. Secondo quanto riportato da “Il Mattino”, sul minibus vi sarebbe stata la presenza anche di alcuni bambini.