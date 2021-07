“Un Posto al Sole” anticipazioni 23 luglio: il segreto di Fabrizio

Un Posto al Sole, anticipazioni del prossimo episodio. Fabrizio nasconde a Marina di avere problemi sul lavoro, intanto Silvia riceve una telefonata da Giancarlo

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a U n P o s t o A l S o l e R a i (@unpostoalsolerai3)

Siamo giunti all’ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole: dopo quattro episodi intensi, sono tutti curiosi di scoprire cosa succederà. Vedremo nuovamente Filippo alle prese con il recupero della sua memoria? Serena disperata perché suo marito ha deciso di andare via di casa per non scombussolare gli equilibri suoi e i loro? Nel prossimo episodio vedremo come protagonisti indiscussi la nostra Marina Giordano e il suo nuovo marito Fabrizio, che è tornato a Napoli per stare vicino a lei ma questo gli sta causando non pochi problemi.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Young Royals”, su Netflix l’eterna lotta tra ciò che siamo e ciò che scegliamo di mostrare al mondo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Fabrizio è tornato a Napoli e sta avendo diversi problemi con il lavoro, ma sta tenendo nascosto tutto a Marina e questo potrebbe creare dei problemi. Intanto Roberto è sempre più disperato per suo figlio e decide di cercare un supporto: è importante che Filippo recuperi la memoria e torni a ricordare quella che è la sua vita da almeno dieci anni, sua moglie Serena e la sua amata figlia Irene. Riuscirà il nostro imprenditore a trovare una soluzione per aiutare suo figlio a ricordare quello che sembra essere stato rimosso per sempre? Non ci resta che aspettare la prossima settimana per scoprire come proseguirà questa storia che sta appassionando tutti.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> “Maschile Singolare” racconta l’indipendenza e l’importanza dell’amore (per se stessi)

Mentre Silvia riceve una telefonata da Giancarlo che scombussola nuovamente il suo equilibrio, Samuel si prepara ad organizzare un appuntamento per Speranza. Questa volta spera davvero di riuscire a fare breccia nel suo cuore, ci riuscirà il nostro eroe? Non ci resta che aspettare.