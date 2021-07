Miriam Leone svela il suo segreto: in macchina lo fa sempre, è un’habitué

L’attrice tra un set ed un altro nei lunghi spostamenti in auto è solita fare una cosa comune a molte persone, scopriamolo dalle sue Instagram stories.

L’attesa è finalmente terminata. Sul web è stato pubblicato il primo trailer di “Diabolik”, l’attesissimo nuovo film dei Manetti Bros con protagonista Luca Marinelli. Oltra a lui nel primo minuto di video vediamo anche l’ispettore Ginko interpretato da Valerio Mastandrea e la suadente Eva Kent il cui ruolo è stato affidato proprio a Miriam Leone.

“Diabolik” è uno dei film più attesi dell’anno e arriverà nei cinema il prossimo 16 di dicembre raccontando la storia ambientata nello stato di Clerville negli anni Sessanta. Anche Miriam sui social ha condiviso il trailer, una grandissima soddisfazione per lei dopo tutto il lavoro svolto sul set di produzione.

LEGGI ANCHE –> Elodie incontenibile, nella FOTO spuntano barba e tatuaggi: il trucco c’è ma non si vede – FOTO

Miriam Leone lo fa sempre in macchina, ecco svelato il segreto della sua giornata tipo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Che elasticità”, Valentina Ferragni super sensuale mentre volteggia sul palo: da restarci secchi – VIDEO

Mentre l’attrice siciliana si gode l’attesa della messa in onda del film che pare avrà già grandi consensi dopo la pubblicazione del trailer sul web, non si fermano però i lavori su altri set cinematografici.

Nelle sue Instagram stories la vediamo infatti nel camerino a Roma pronta ad iniziare un nuovo lavoro di cui però non ha svelato nessuna anticipazione. Tra un cambio d’abito ed uno spostamento di location, però, Miriam ha voluto rivelare alla sua community che cosa ama fare in auto mentre l’autista la conduce in giro per la città.

“Andando a lavoro si balla e canta in macchina come stile di vita, accussì” scrive nella didascalia che accompagna una story postata ieri mattina.

La vediamo infatti intenta a ballare la canzone “Mille” di Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro. Con il suo prendisole color salmone ed i capelli sciolti agita le mani e il busto a ritmo di musica mentre si rilassa prima di iniziare a lavorare sul set.