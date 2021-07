“Già una campionessa”. Tania Cagnotto: il tuffo più prestigioso con una giovane promessa – VIDEO

Tania Cagnotto. La campionessa olimpica di tuffi sorprende tutti con un breve video nel suo ambiente naturale, la piscina, ma insieme a una giovanissima “atleta”

Grande assente alle imminenti Olimpiadi di Tokyo 2021 sarà la campionessa Tania Cagnotto. La tuffatrice di Bolzano, oggi telecronista sportiva, ha già nel suo palmarès una medaglia d’argento e una di bronzo, guadagnate alle Olimpiadi di Rio del 2016, una medaglia d’oro ai Campionati mondiali di nuoto ed è stata ben 20 volte oro ai Campionati europei.

Figlia d’arte, i suoi genitori, Giorgio Cagnotto e Carmen Casteine, dominavano la scena sportiva italiana intorno agli anni ’70. L’atleta, classe 1985, si era ritirata dalle competizioni nel 2017 per poi fare ritorno due anni dopo, avendo Tokyo 2021 come obiettivo principale. Tuttavia, meno di un anno fa, nell’agosto 2020, ha fatto un annuncio che ha lasciato tutti i tifosi senza parole: “Non ci sarò ai prossimi giochi olimpici”.

Tania Cagnotto: il rifiuto per il motivo più bello

Il motivo che ha lasciato Tania Cagnotto fuori dai giochi Olimpici Tokyo 2021 che inizieranno a breve, il prossimo 24 luglio, non riguarda infortuni ma ha a che vedere con la sfera personale.

La campionessa di tuffi, infatti, annunciò di essere incinta della sua secondogenita. La piccola Lisa è arrivata a far compagnia a Maya che ha compiuto 3 anni da pochi mesi. Le bambine sono frutto dell’amore con il marito Stefano Parolin, sposato all’Isola d’Elba nel 2016.

Lontana dal trampolino ma non dall’affetto dei suoi fan. Tania Cagnotto tiene un dialogo sempre aperto con loro attraverso il suo profilo Instagram che conta al momento quasi 400mila seguaci. L’atleta offre non solo momenti dei suoi intensi allenamenti ma soprattutto mostra un’immagine inedita di se stessa nelle vesti di novella mamma.

L’ultimo post condiviso consiste in un brevissimo video in cui si trova nel suo ambiente naturale: la piscina. Non si tratta, però, di una struttura olimpionica, bensì quella più distensiva e lussuosa di un hotel dove si trova in vacanza. A farle compagnia c’è (forse) una giovanissima promessa del nuoto del futuro. Si tratta della piccola Maya che, a quanto pare, ha preso tutta la passione per lo sport dalla madre.

Un tuffo dietro l’altro, sempre sotto l’occhio vigile della Cagnotto, la bambina non ha affatto paura dell’acqua ma soprende come, già in così tenera età, sia padrona del proprio corpo e di quell’elemento in cui si trova perfettamente a suo agio. Orgoglio di mamma Tania.