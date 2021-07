Salvo Sottile, l’esperienza che gli ha cambiato la vita: “Tanta sofferenza”

Il conduttore Salvo Sottile lancia una bomba sul suo passato, la rivelazione inaspettata sta facendo discutere il web. I dettagli

Salvo Sottile è un giornalista, conduttore e scrittore. Dal 2020 è approdato su Rai2 a fianco di Giancarlo Magalli nella trasmissione “I fatti vostri” e nella prossima stagione sarà proprio lui a presentare il programma insieme ad Anna Falchi.

Un’esperienza unica che metterà alla prova il professionista che non vede l’ora di iniziare questa nuova avventura. Nell’attesa, si è rivelato al settimanale Chi ed ha raccontato aspetti interessanti della sua carriera.

Salvo Sottile, il passato non si dimentica

“Mi dovrò lasciar andare a uno stile più leggero. Mi piacciono le sfide”. Confessa nel corso dell’intervista facendo riferimento alla stagione in arrivo. Accanto a lui Anna Falchi lo aiuterà e supporterà, i due si conoscono da tanto tempo e tra loro c’è stima e affetto reciproci.

“È una donna in gamba molto alla mano, sono sicuro che si creerà tra noi un buon feeling”. Ha rivelato al settimanale. Poi non ha esitato a parlare del suo passato, di due esperienze in particolare che l’hanno messo a dura prova.

Nel 2001, dopo l’attacco alle Torri Gemelle, Enrico Mentana lo scelse come inviato e così partì per andare a seguire la zona di guerra al confine tra Pakistan e Afghanistan. “Vedere tanta sofferenza e l’impossibilità di essere liberi è stato un bagno di umiltà.– Ha raccontato – Sono tornato trasformato”.

Poi ancora nel 2003, un altro evento lo segnò. Fu allontanato dagli studi di Rai3 senza un motivo particolare. Il conduttore pensa che si sia trattato di gelosia e invidia da parte di colleghi che gli voltarono le spalle. Grazie a Michele Guardi però è tornato a fare quello che gli riesce meglio e la sua carriera va a gonfie vele.

Ora tutti sono curiosi di vederlo alle prese con il programma “I fatti vostri”, il conduttore sarà in grado di guidare la trasmissione come ha fatto per anni il suo collega Giancarlo Magalli?