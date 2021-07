L’uomo ha indossato il niqab e ha mostrato alla compagnia aerea test negativo e carta d’identità della consorte.

Un indonesiano, pubblicamente identificano con le iniziali D.W., risultato positivo al Covid-19 è stato arrestato per aver ingannato una compagnia aerea. A riportare la bizzarra notizia è la CNN Indonesia, nella cui fonte si legge che, pur di imbarcarsi sull’aereo, il passeggero ha deciso di mascherarsi nelle vesti della sua consorte. Al truffatore è bastato indossare un niqab e mostrare al personale dell’aeroporto i documenti della moglie con relativo test negativo al coronavirus. Tuttavia, l’intento del passeggero disonesto non è andato in porto e D.W. è stato arrestato dalla polizia di Ternate. A seguire maggiori dettagli.

L’avvio all’inchiesta dopo il periodo di isolamento

Secondo quanto riferisce CNN Indonesia, D. W. ha cercato di imbarcarsi sul volo nazionale Citilink da Giacarta a Ternate con un niqab – un velo integrale con un’apertura all’altezza degli occhi – che lo copriva dalla testa ai piedi. Il motivo del camuffamento riguarda l’ultimo esito al test anti-Covid-19. Pur di imbarcarsi, il passeggero disonesto, recentemente risultato positivo al coronavirus, ha deciso di imbarcarsi ugualmente. Come? Truffando la compagnia aerea con sede a Giacarta, in Indonesia, fingendosi la consorte ed esibendo al personale del gate i documenti della moglie con relativo test negativo al SARS CoV-2.

Il travestimento si è rivelato un totale fallimento. Difatti, stando a quanto riporta il notiziario, la vera identità del truffatore è stata scoperta da un’assistente di volo, la quale ha riferito alle autorità di aver notato D.W. entrare in un bagno con il niqab e uscirne indossando abiti da uomo. Allarmate le forze dell’ordine, il passeggero è stato trattenuto fino al momento dell’arresto.

Secondo quanto ha riferito ai giornalisti il capo operativo dell’unità operativa di Ternate Muhammad Arif Gani “l’aeroporto ha immediatamente contattato la squadra della Task Force Covid-19 Handling di Ternate per evacuare l’uomo indossando i dispositivi di protezione individuale (DPI).” D.W. è stato in seguito trasferito in ambulanza nella sua abitazione, nella città indonesiana di Ternate, per il periodo di quarantena forzata, con la supervisione dei funzionari locali.

Una volta completato il periodo di autoisolamento, D.W. sarà indagato dalla polizia locale.

Fonte CNN Indonesia