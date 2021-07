“Che belli siete”, Georgina Rodriguez in vacanza insieme al campione – FOTO

Georgina Rodriguez ha condiviso una serie di foto e un video in vacanza a Maiorca insieme al suo campione Cristiano Ronaldo: bellissimi e in forma

La coppia formata da Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo è in vacanza a Maiorca a godersi questa calda estate nelle acque della splendida isola spagnola. I due sono in barca ma nel primo scatto condiviso dalla top model sono sulla terra ferma e in posa davanti alla fotocamera e sorridono felici.

In ordine di pubblicazione come secondo c’è un video girato dall’imbarcazione del calciatore cinque volte “Pallone d’oro” e dalla sua bella modella in cui si vede tutto il bellissimo panorama circostante l’isola che appartiene all’Arcipelago delle Baleari.

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo a Maiorca: le foto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

L’attraente Georgina e il campione ex Real Madrid e in forza alla Juventus Cristiano Ronaldo sono, come già detto poc’anzi, in barca nelle acque di Maiorca. Nella terza immagine appaiono con la prole, hanno ben quattro figli, mentre mangiano una gustosa pizza e giocano a carte.

Nelle ultime tre foto appaiono, nell’ordine, un altro meraviglioso scorcio marino ripreso dallo yacht del numero 7 bianconero, un piatto con degli appetitosi dolci e tre tazze di tisana.

I fan dei due bellissimi e famosi personaggi li hanno subissati di complimenti in molte lingue del mondo. Tra i commenti di italiana provenienza c’è quello di una follower che scrive: “Che belli siete” e in effetti appaiono davvero in forma e splendidi insieme.

La coppia si è presa quindi una vacanza e ha lasciato momentaneamente Torino per andare in terra iberica. Tuttavia Cristiano e consorte potrebbero lasciare definitivamente il capoluogo del Piemonte per dirigersi nella meravigliosa Parigi insieme a tutta la loro famiglia.

L’asso portoghese infatti molto probabilmente lascerà la Juve per andare al Psg. I rumors di mercato sono già insistenti e Ronaldo dovrà decidere a giorni il suo futuro calcistico lontano dalla “vecchia signora”, dove ha militato per tre anni.