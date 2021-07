Romina Carrisi ha condiviso una serie di scatti su Instagram che hanno lasciato il web senza fiato. Il suo fascino è travolgente.

Romina Carrisi femme fatale come non mai? La figlia più piccola di Albano Carrisi e Romina Power ha lasciato il web senza fiato a seguito di una serie di scatti postati sulla sua seguitissima pagina Instagram. Classe 1987, di Cellino San Marco, modella e attrice, fin da piccola è appassionata di arte, scrittura e dalla fotografia.

Sugli schermi ha debuttato a teatro e in televisione recitando nella nota fiction di “Don Matteo”. In merito alla sua sfera privata non sono note molte informazioni. La Power ha rivelato momenti difficili vissuti a seguito della scomparsa della sorella Ylenia. In passato legata con Francesco Gastel, sembra essere fidanzata con un medico.

Molto attiva sui social, la giovane si trova Palma dee Majorca dove si sta godendo il sole e la spiaggia. Da poche ora ha postato un post che ha spiazzato tutti.

Romina Carrisi: il fascino magnetico spiazza i fan

