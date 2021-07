“Super Simona”, la Ventura nel suo outfit più iconico – FOTO

Simona Ventura dà il suo in bocca al lupo agli atleti per le olimpiadi di Tokyo sfoggiando uno dei suoi outfit più iconici.

Simona Ventura, la conduttrice seguitissima sui social condivide sempre i propri pensieri col web. Schietta come poche, caratteristiche che la rendono apprezzata ma anche criticata da molti, la Ventura continua a ricevere l’affetto del suo pubblico che le chiede non solo di tornare in tv ma di condurre quei programmi che hanno segnato un’epoca come “Quelli che il calcio…”

Super Simo ama sempre proiettarsi in avanti anche se in alcune occasioni ama ricordare alcuni momenti del sua lunghissima e fortunata carriera. Come il suo ultimo post.

Simona Ventura, il body bianco ottico e quel ricordo che riaffiora

Superati i dieci mila like, in due ore…in tanti hanno apprezzato la foto ricordo di Simona. “Ho avuto la fortuna di vivere le Olimpiadi da giornalista a #BARCELLONA92. Una delle più belle esperienze della mia vita! Una redazione giovane e validissima…” Una foto iconica che – come ha ribadito la stessa – “viene buona” ogni 4 anni ma quest’anno cinque per via della pandemia globale.

La foto è un colpo al cuore: body bianco ottico, super attillato e decorato dai cinque cerchi olimpionici. Un outfit che solo da chi ha un fisico atletico e asciutto come la Ventura può essere indossato. La foto è stata un pretesto per augurare in bocca al lupo agli atleti che rappresenteranno il nostro paese a Tokyo. Monica Setta era presente a quell’evento e lo ricorda anch’essa con affetto ed Elettra Lamborghini si complimenta per la bellissima presenza fisica.

Poi ci sono i fans che le rivolgono i più disparati complimenti. Ma purtroppo non mancano loro, i leoni di tastiera che la criticano per essersi rifatta qualche ritocchino motivando che non fosse necessario.

Nessuno si accorge che dal 1992 ad oggi…sono passati quasi 30 anni, il tempo scorre e Simona Ventura continua ad essere top sempre, anche in costume.